Robert Pattinson a Verissimo, Silvia Toffanin fa il colpaccio con la star di The Batman (Di giovedì 24 febbraio 2022) Robert Pattinson a Verissimo. Gran colpaccio di casa Mediaset, che invita l'attore britannico nel salottino di Silvia Toffanin. L'attore arriverà così anche in Italia per promuovere il suo prossimo film, The Batman, in cui sarà il nuovo volto di Bruce Wayne, supereroe DC. L'ospitata di Robert Pattinson a Verissimo avverrà nella puntata di sabato 26 febbraio. A Silvia Toffanin, la star racconterà la sua vita privata e la sua carriera costellata di grandi successi. Non sappiamo ancora se la sua sarà una presenza "in persona", oppure avverrà via Zoom, causa restrizioni Covid (l'attore è ancora impegnato nella promozione di The Batman in giro per ...

