Revisioni auto, nel 2021 la spesa è aumentata del 15,2%

Nel 2021 gli italiani hanno speso 1.028,76 milioni di euro per far revisionare le loro auto nelle officine private autorizzate. Al confronto con il 2020, quando la spesa per le Revisioni era stata di ...

Ultime Notizie dalla rete : Revisioni auto Revisioni auto, nel 2021 la spesa è aumentata del 15,2% L'elaborazione dell' Osservatorio Autopromotec fornisce anche un prospetto sulla spesa per le revisioni auto nelle regioni italiane. Ne emerge che la regione che nel 2021 ha registrato il maggiore ...

