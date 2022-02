Quest’illusione ottica vi farà impazzire | riuscite a vederla?

Leggi su periodicoitaliano

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Un thread di Reddit ha spinto in tantissimi a commentare per esprimere la propria opinione su un’incredibile illusione, che la lasciato perplessi migliaia di utenti del social. A pubblicare il post è stato un utente con l’username SusAmongGoose, che ha pubblicato una foto sul thread/BlackMagicF*ckery commentando così: “Credetemi, uscirà qualcosa dal vostro schermo“. L’immagine in questione sembra davvero semplice, solo una moltitudine di immagini simili a foglie, tutte sovrapposte; il risultato è abbastanza confuso ma ha un suo perché. Le istruzioni sull’immagine stessa dicono infatti di guardare l’immagine da molto vicino. “Mettete la punta del naso al centro dell’immagine” spiega, poi “lentamente (si, intendo molto lentamente) allontanatevi“. Seguendo le istruzioni, chi guarda l’immagine vedrà un effetto 3D che rivela un’immagine nascosta ...