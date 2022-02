Putin risponde all'Occidente: "Ai nostri partner non conviene sanzionarci" (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata condannata da (quasi) tutto il mondo, definitia "ingiustificabile", con il presidente Usa Biden che ha accusato Putin di "voler decapitare il Governo di Kiev". Mentre l'Ue annuncia nuove dure... Leggi su today (Di giovedì 24 febbraio 2022) L'Invasione dell'Ucraina da parte della Russia è stata condannata da (quasi) tutto il mondo, definitia "ingiustificabile", con il presidente Usa Biden che ha accusatodi "voler decapitare il Governo di Kiev". Mentre l'Ue annuncia nuove dure...

Advertising

NicolaPorro : ?? 'L'inizio di una grande #guerra in Europa': lo storico discorso di #Zelensky, rivolto ai russi: da leggere ??… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Il racconto della giornata in tempo reale. L'Ue risponde a Putin: 'Dure sanzioni'. Aspri combattimenti in… - NicolaPorro : ??Ultim'ora #Ucraina ?? Dopo lo stop al gasdotto, Mosca risponde: 'Gli europei pagheranno il #gas 2mila euro': cosa a… - moni_moni75 : Un amico, trasferitosi in Svezia da poco, mi risponde su FB pontificando che 'noi italiani' siamo i soliti superfic… - Enrico5360 : @RuggieroN @myrtamerlino Ovvio. Ma sono solo due le alternative: o si risponde con sanzioni economiche (e dubito ch… -