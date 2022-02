Perché è stata arrestata la moglie di Daniele Silvestri, Lisa Lelli (Di venerdì 25 febbraio 2022) Perché è stata arrestata la moglie di Daniele Silvestri? Cosa è successo? La notizia emerge in rete oggi: a raccontare l’accaduto è Repubblica nell’edizione di Roma, specificando che la Lelli è stata arrestata proprio nella città capitolina. L’accusa è quella di furto ai danni di Eataly, punto vendita dal quale Lisa Lelli ha prelevato alcuni prodotti di make-up e diverse bottiglie di vino senza passare in cassa, quindi senza pagare. Ha messo tutto in borsa e ha provato ad eludere la sorveglianza ma è stata intercettata e fermata all’uscita dal negozio. Nel momento in cui è stata trattenuta dai vigilanti, ha reagito male. D’istinto ha provato a difendersi e a ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 25 febbraio 2022)arreladi? Cosa è successo? La notizia emerge in rete oggi: a raccontare l’accaduto è Repubblica nell’edizione di Roma, specificando che laarreproprio nella città capitolina. L’accusa è quella di furto ai danni di Eataly, punto vendita dal qualeha prelevato alcuni prodotti di make-up e diverse bottiglie di vino senza passare in cassa, quindi senza pagare. Ha messo tutto in borsa e ha provato ad eludere la sorveglianza ma èintercettata e fermata all’uscita dal negozio. Nel momento in cui ètrattenuta dai vigilanti, ha reagito male. D’istinto ha provato a difendersi e a ...

Advertising

martaottaviani : Sono gocce in mezzo al mare, ma oggi in #Russia c'è gente che è stata fermata dalla polizia perché manifestava cont… - lucianonobili : Ottime notizie dal #Campidoglio. A guidare la commissione su #Expo2030 è stata scelta Virginia #Raggi (che neanche… - GiovaQuez : Proviamo a rispiegarlo: - Non è stata autorizzata una quarta 4a dose per tutti, solo per gli immunodepressi - Per… - aujourdtaek : ho fatto un annuncio su facebook per comprare i libri per l’uni e io non capisco perché è stata messa l’opzione di mandare messaggi vocali - Maria_Nap : RT @voicrauhl: spero che katia si renda conto il prima possibile che è stata eliminata non perché l’ha chiesto lei, ma perché tutta Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Perché stata GF Vip, Sonia Bruganelli attacca Miriana: 'Sei subdola e con una voce fastidiosa, cerchi solo applausi' L'ex ragazza di Non è la rai continua a sottolineare quanto abbia fatto in questi mesi per la soprano senza dire nulla 'Io per un mese e mezzo sono stata in camera sua ad aiutarla perchè ho massimo ...

Napoli: Politano,partiti male, gol Insigne non bastato Deluso anche Mertens che ora pensa alla riconrsa allo scudetto: "Oggi è stata una bella giornata ... Oggi l'eliminazione è dura da digerire ma dobbiamo dormire bene perché domenica abbiamo chance di non ...

Perché la Russia attacca l'Ucraina? Il ruolo di Nato, Stati Uniti e Ue La Repubblica L'ex ragazza di Non è la rai continua a sottolineare quanto abbia fatto in questi mesi per la soprano senza dire nulla 'Io per un mese e mezzo sonoin camera sua ad aiutarla perchè ho massimo ...Deluso anche Mertens che ora pensa alla riconrsa allo scudetto: "Oggi èuna bella giornata ... Oggi l'eliminazione è dura da digerire ma dobbiamo dormire benedomenica abbiamo chance di non ...