Olympiacos-Atalanta 0-3 Il messaggio di pace di Malinovskyi | «No War in Ukraine»

L'Atalanta di Gasperini stacca il biglietto per gli ottavi di finale dell'Europa League battendo l'Olympiacos in trasferta per 3-0 (complessivamente, considerando anche l'andata, 5-1). Gol di Maehle e doppietta di Ruslan Malinovskyi. Il gol di Mahele è arrivato sul finire del primo tempo (40?), nella ripresa le due reti di Malinovskyi, la prima doppietta con la maglia dell'Atalanta. Per festeggiare il primo dei due gol il calciatore dell'Atalanta ha mostrato in favore delle telecamere la maglietta con la scritta "No war in Ukraine"(niente guerra in Ucraina), un messaggio di pace in difesa del suo Paese attaccato oggi dalla Russia.

