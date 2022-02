MES, la riforma riaccende lo scontro politico (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’ennesimo richiamo di Bruxelles, Roma risponde confermando che presenterà a breve il ddl per la ratifica del Mes alla Camera. L’annuncio arriva direttamente dal Ministro dell’Economia Franco che durante il Question Time assicura che l’Italia manterrà gli impegni. Bruxelles bacchetta Roma Siglata lo scorso anno, la riforma del Meccanismo europeo di Stabilità è un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’Unione bancaria e monetaria a cui lavorano da anni i ministri delle Finanze dei paesi dell’Eurozona. Ad oggi è stata ratificata da tutti i Paesi dell’Eurozona, all’appello mancano la Germania che attende il pronunciamento della Corte costituzionale e, appunto, l’Italia. “Il tema – ha ricordato Franco – è stato oggetto di discussioni parlamentari fin dal 2018, in diversi momenti, in assemblea e nelle commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato. Ad ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 24 febbraio 2022) Dopo l’ennesimo richiamo di Bruxelles, Roma risponde confermando che presenterà a breve il ddl per la ratifica del Mes alla Camera. L’annuncio arriva direttamente dal Ministro dell’Economia Franco che durante il Question Time assicura che l’Italia manterrà gli impegni. Bruxelles bacchetta Roma Siglata lo scorso anno, ladel Meccanismo europeo di Stabilità è un tassello fondamentale per il rafforzamento dell’Unione bancaria e monetaria a cui lavorano da anni i ministri delle Finanze dei paesi dell’Eurozona. Ad oggi è stata ratificata da tutti i Paesi dell’Eurozona, all’appello mancano la Germania che attende il pronunciamento della Corte costituzionale e, appunto, l’Italia. “Il tema – ha ricordato Franco – è stato oggetto di discussioni parlamentari fin dal 2018, in diversi momenti, in assemblea e nelle commissioni parlamentari sia alla Camera che al Senato. Ad ...

