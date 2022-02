LIVE UAE Tour 2022, tappa di oggi in DIRETTA: scende il vantaggio di Kurkle. 1’10” a 9 km dall’arrivo (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA 13:25 In testa ora gli uomini di Arnaud Demare. 50? a 8 km dalla fine. 13:25 Inizia il caos in gruppo. Le squadre dei velocisti iniziano a darsi battaglia. 13:24 1’10” il distacco del gruppo a 9 km dall’arrivo. 13:23 Jasper Philipsen e i suoi compagni della Alpecin sono in fondo al gruppo. Lasciano lavorare gli altri e proveranno ad uscire quando sarà il momento di prendere le posizioni per lo sprint. 13:22 Kurkle entra negli ultimi 10 km. Il gruppo risale velocemente, ma il suo vantaggio è ancora di 1’25”. 13:20 Si alternano in testa Patrick Konrad della Bora, Andrey Amador della Ineos e Damien Howson della Bike Exchange. 13:18 Ecco che arrivano anche gli Ineos a tirare. Il gruppo ha capito che deve darsi una mossa. Distacco sceso a 1’50”. 13:17 Cambio ruota per ... Leggi su oasport (Di giovedì 24 febbraio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:25 In testa ora gli uomini di Arnaud Demare. 50? a 8 km dalla fine. 13:25 Inizia il caos in gruppo. Le squadre dei velocisti iniziano a darsi battaglia. 13:24” il distacco del gruppo a 9 km. 13:23 Jasper Philipsen e i suoi compagni della Alpecin sono in fondo al gruppo. Lasciano lavorare gli altri e proveranno ad uscire quando sarà il momento di prendere le posizioni per lo sprint. 13:22entra negli ultimi 10 km. Il gruppo risale velocemente, ma il suoè ancora di 1’25”. 13:20 Si alternano in testa Patrick Konrad della Bora, Andrey Amador della Ineos e Damien Howson della Bike Exchange. 13:18 Ecco che arrivano anche gli Ineos a tirare. Il gruppo ha capito che deve darsi una mossa. Distacco sceso a 1’50”. 13:17 Cambio ruota per ...

