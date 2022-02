Il royal look del giorno. L’iconico stile di Lady D per il fidanzamento con Carlo il 24 febbraio 1981 (Di giovedì 24 febbraio 2022) All'asta le foto inedite delle nozze di Lady Diana guarda le foto Ha il sapore della nostalgia l’immagine con cui il principe Carlo e Lady D si presentavano al mondo annunciando il proprio fidanzamento. Era il 24 febbraio 1981, quarantuno anni fa. Il principe Carlo c’è ancora e la moglie Camilla diventerà regina consorte. La “principessa del popolo” ci ha lasciati il 31 agosto 1997. Nel frattempo siamo arrivati a oggi, con la leggendaria regina Elisabetta alle prese con il Covid e l’invasione della Russia ... Leggi su iodonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) All'asta le foto inedite delle nozze diDiana guarda le foto Ha il sapore della nostalgia l’immagine con cui il principeD si presentavano al mondo annunciando il proprio. Era il 24, quarantuno anni fa. Il principec’è ancora e la moglie Camilla diventerà regina consorte. La “principessa del popolo” ci ha lasciati il 31 agosto 1997. Nel frattempo siamo arrivati a oggi, con la leggendaria regina Elisabetta alle prese con il Covid e l’invasione della Russia ...

IOdonna : 41 anni fa un fidanzamento…. Infelice. - VanityFairIt : La duchessa di Cambridge a Copenhagen per la sua fondazione ha incontrato la principessa con cui si contende il pri… - IOdonna : Non solo: è stato nominato 'abito dell'anno'. - infoitcultura : Il royal look del giorno. Kate Middleton a Copenhagen con blazer rosso low cost (riciclato) - IOdonna : Il royal look di oggi: Kate Middleton con blazer rosso low cost a Copenhagen. Vi piace? -