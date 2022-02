Il look total red di Elodie che illumina la Milano Fashion Week 2022 (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cantante ha conquistato tutti sfoggiando un outfit disegnato dal giovane stilista Andrea Adamo, che conferma il ritorno della minigonna tra le tendenze della primavera estate. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di giovedì 24 febbraio 2022) La cantante ha conquistato tutti sfoggiando un outfit disegnato dal giovane stilista Andrea Adamo, che conferma il ritorno della minigonna tra le tendenze della primavera estate. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

vogue_italia : Classico ed elegante, il bianco è il colore trend della primavera ?? - Sangio_Giulia_ : RT @g_sg_clst: giulia indossa: total look DIOR #CEOsgc ~ la giacca fa parte della collezione resort 2022, ma non è ancora disponibile ht… - zazoomblog : Il look total red di Elodie che illumina la Milano Fashion Week 2022 - #total #Elodie #illumina #Milano - infoitcultura : Il look audace e total black di Belen Rodriguez al Le Iene è già un must have - mariann60059306 : RT @g_sg_clst: giulia indossa: total look ETRO #CEOsgc ~ il top non è ancora disponibile nella colorazione indossata da giulia https://t… -