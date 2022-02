F1 | Test Barcellona 2022 | Ferrari consistente | ma l’effetto “porpoising” fa paura

Leggi su oasport

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Seconda giornata deidi F1 a(Spagna) che vanno in archivio e laesce dalla pista con un sorriso accennato. Sì perché il monegasco Charles Leclerc ha ottenuto con gomme medie il miglior crono del day-2 di 1:19.680 precedendo monoposto che avevano montato mescole soft, come l’AlphaTauri del francese Pierre Gasly (secondo in 1:19.918) e l’australiano Daniel Ricciardo su McLaren (terzo in 1:20.288). Tuttavia, il dato vero e che conforta riguarda l’affidabilità. Tenendo conto delle tornate completate dallo spagnolo Carlos Sainz (quinto in 1:20.546 con gomme C3) al mattino, la scuderia di Maranello ha visto la F1-75 completare ben 150 giri, considerati i 79 nel pomeriggio di Leclerc. Una Rossa che, con le soluzioni del doppio fondo e delle feritoie poste sulle pance con depressione a cucchiaio nella parte superiore ...