EMUI 12 su Huawei Mate 20 ad inizio primavera | stesso destino per P30

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Ci siamo quasi, forse. L’aggiornamento12 su20 non dovrebbe essere lontano, stando a quanto riportato da una fonte specializzata sull’argomento comeCentral. In particolar modo, lotipo di trattamento dovrebbe riguardare anche iP30. Si tratta di due serie del brand asiatico vendute moltissimo in tutto il mondo e per questo motivo in prima linea con l’adeguamento alla prossima interfaccia. Ritornando a quanto riportato proprio dalla fonteCentral, il mese di aprile dovrebbe essere quello individuato dall’azienda cinese per rilasciare globalmente12 con tutte le sue novità, in prima battuta quelle di tipo grafico ma anche quelle funzionali relative al settaggio delle impostazioni, alla connettività, ...

Advertising

HubOffersAmazon : Grazie per lo #sconto segnalato! ?? HUAWEI nova 8i - Smartphone 6,67' HUAWEI SuperCharge da 66W, quadrupla fotocam… -

Ultime Notizie dalla rete : EMUI Huawei

OptiMagazine

Fonti interne ae vicine al magazine online confermano che proprio12 su smartphone Honor non mancherà in un futuro poi non così distante. Più precisamente, si è parlato del mese di ...P50 Pro:12P50 Pro è alimentato da12, che propone aspetti estremamente innovativi nell'interfaccia utente. Il gradiente meticolosamente calibrato crea un vero senso di ...Ci siamo quasi, forse. L’aggiornamento EMUI 12 su Huawei Mate 20 non dovrebbe essere lontano, stando a quanto riportato da una fonte specializzata sull’argomento come Huawei Central. In particolar ...The Huawei nova 9 smartphone will be available in all retail stores across the country including Huawei Experience stores.