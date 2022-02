Ecco il messaggio di guerra di Putin: "Smilitarizzazione e denazificazione dell'Ucraina" (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato l’inizio dell’invasione russa dell'Ucraina. In un messaggio video molto aggressivo diffuso nelle prime ore del mattino, Putin ha tra l'altro invitato i soldati ucraini a deporre le armi e minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne: "Ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Il suo obiettivo è proteggere le persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni. E per questo ci adopereremo per la Smilitarizzazione e la denazificazione dell'Ucraina, nonché per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili, compresi i ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 24 febbraio 2022) Nella notte tra il 23 e il 24 febbraio il presidente russo Vladimirha annunciato l’inizio’invasione russa. In unvideo molto aggressivo diffuso nelle prime ore del mattino,ha tra l'altro invitato i soldati ucraini a deporre le armi e minacciato di ritorsioni eventuali intromissioni esterne: "Ho deciso di condurre un'operazione militare speciale. Il suo obiettivo è proteggere le persone che sono state oggetto di bullismo e genocidio da parte del regime di Kiev per otto anni. E per questo ci adopereremo per lae la, nonché per assicurare alla giustizia coloro che hanno commesso numerosi crimini sanguinosi contro i civili, compresi i ...

Ecco il messaggio di guerra di Putin Ecco poi la minaccia all'occidente ... Secondo quanto riporta il Guardian il messaggio di Putin sarebbe stato registrato lunedì scorso. I metadati mostrano infatti che il file del video è stato ...

Guerra Ucraina-Russia, il mondo dello sport si schiera contro il conflitto GUERRA UCRAINA-RUSSIA - Da Shevchenko a Dolgopolov, dal calcio al tennis: il mondo dello sport si schiera fermamente contro la guerra scoppiata nella notte tra mercoledì e giovedì. Ecco i messaggi più ...

