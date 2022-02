Atp 500 Dubai 2022 | programma | orari e ordine di gioco venerdì 25 febbraio

Leggi su sportface

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Il, glie l’didi25al torneo Atp 500 di. In campo le semifinali sia del torneo di doppio che di quello di singolo: per quanto riguarda quest’ultimo, con l’uscita di scena di Sinner, spazio a Hurkacz-Rublev, secondo match di giornata dopo quello di doppio tra Mekitc/Pavic e Peers/Polasek. Ecco quindi nel dettaglio ildi giornata. CENTRE COURT A partire dalle 11:30 – (1) Mekitc/Pavic vs (3) Peers/Polasek Non prima delle 14:00 – (5) Hurkacz vs (2) Rublev Non prima delle 16:00 – Djokovic OR Vesely vs Berankis OR Shapovalov A seguire – (4) Puetz/Venus vs (PR) Krajicek/Roger-Vasselin SportFace.