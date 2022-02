Anzio e Nettuno | si insediano le commissioni d’accesso

(Di giovedì 24 febbraio 2022) Silead, presidio dei carabinieri. I rispettivi delegati sono stati accompagnati dalle auto di servizio di ogni Arma coinvolta. Carabinieri, Finanza e Polizia. Lesi sono presentate, hanno preso possesso dì alcuni spazi ed hanno iniziato a lavorare. In piazza aun presidio dei Carabinieri ha monitorato la situazione per tutta la mattinata. Il lavoro della commissione durerà 12 settimane. L'articolo proviene da Italia Sera.

Latina, Anzio e Nettuno e Sabaudia sono il sintomo di un grave quadro di corruzione che strangola gli operatori economici onesti. È necessario che la commissione Antimafia vada quanto prima in ... Infiltrazioni criminali, collusioni, corruzione: i recenti arresti a Sabaudia, Anzio e Nettuno spinge il mondo delle istituzioni, e non solo, a interrogarci circa l'esigenza di una vera missione Antim ...