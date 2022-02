Volley, Serie A1 Femminile 2021/2022: Monza vince in tre set a Chieri (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Vero Volley Monza vince 3-0 (25-23, 25-20, 25-22) sul campo della Reale Mutua Fenera Chieri nel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato di Serie A1 Femminile 2021/2022. Le piemontesi non riescono a mettere pressione alle brianzole e rimangono a bocca asciutta. Nessuna giocatrice di Chieri riesce ad andare in doppia cifra (9 punti per Mazzaro e Cazaute), mentre per Monza spiccano i 18 punti di Stysiak, seguita da Gennari (13) e Danesi (11). Le ragazze di Gaspari invece approcciano bene alla partita e conquista tre punti che consolidano il primo posto in classifica. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTO Serie A1 ... Leggi su sportface (Di mercoledì 23 febbraio 2022) La Vero3-0 (25-23, 25-20, 25-22) sul campo della Reale Mutua Feneranel recupero della seconda giornata di ritorno del campionato diA1. Le piemontesi non riescono a mettere pressione alle brianzole e rimangono a bocca asciutta. Nessuna giocatrice diriesce ad andare in doppia cifra (9 punti per Mazzaro e Cazaute), mentre perspiccano i 18 punti di Stysiak, seguita da Gennari (13) e Danesi (11). Le ragazze di Gaspari invece approcciano bene alla partita e conquista tre punti che consolidano il primo posto in classifica. Di seguito, la cronaca della partita. RIVIVI IL LIVE DELLA PARTITA FORMULA E REGOLAMENTOA1 ...

