Trucco occhi viola by Ferragni: ecco cosa dovremmo imparare da Valentina (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Trucco occhi viola di Valentina Ferragni è la ricetta per un make up perfetto per la sua carnagione. ecco a chi sta bene e soprattutto come si realizza! Un Trucco occhi sui toni del viola è un’arma a doppio taglio per le donne di ogni carnagione. Si tratta infatti di un colore molto simile a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ildiè la ricetta per un make up perfetto per la sua carnagione.a chi sta bene e soprattutto come si realizza! Unsui toni delè un’arma a doppio taglio per le donne di ogni carnagione. Si tratta infatti di un colore molto simile a L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

Tamara_Xamin : TRUCCO OCCHI INCAPPUCCIATI CON DREAM BIG MANIFEST - shineelite2 : RT @TeS_powergirl: Non mi è mai piaciuto essere 'omologata'.Ho il mio stile,le mie particolarità,il mio fascino,la mia femminilitá,i miei d… - UnTemaAlGiorno : RT @TeS_powergirl: Non mi è mai piaciuto essere 'omologata'.Ho il mio stile,le mie particolarità,il mio fascino,la mia femminilitá,i miei d… - soloioenessuno : RT @TeS_powergirl: Non mi è mai piaciuto essere 'omologata'.Ho il mio stile,le mie particolarità,il mio fascino,la mia femminilitá,i miei d… - lene1901 : RT @TeS_powergirl: Non mi è mai piaciuto essere 'omologata'.Ho il mio stile,le mie particolarità,il mio fascino,la mia femminilitá,i miei d… -