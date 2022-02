Roma, ragazzo accoltellato al parco: preso l'aggressore, è un 17enne (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fermato a Roma l'aggressore del ragazzo di 18 anni accoltellato lunedì scorso in un parco in zona Cassia. Si tratta di un 17enne , ora accusato di tentato omicidio . Leggi anche > Roma, tentano un ... Leggi su leggo (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Fermato al'deldi 18 annilunedì scorso in unin zona Cassia. Si tratta di un, ora accusato di tentato omicidio . Leggi anche >, tentano un ...

SkyTG24: Ragazzo accoltellato a #Roma: 17enne denunciato per tentato omicidio - occhio_notizie: Si tratta di un 17enne romano che avrebbe colpito con una lama da cucina il 'rivale'