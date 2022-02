POMERIGGIO 5: BARBARA D’URSO RISORGE COME L’ARABA FENICE E TALLONA VITA IN DIRETTA (Di mercoledì 23 febbraio 2022) POMERIGGIO 5 dopo un inizio di stagione anomalo con più informazione che spettacolo, anche per la pandemia che in autunno non ha fatto molti sconti purtroppo, è tornato il caro, vecchio talk show plasmato ad immagine e somiglianza di BARBARA D’URSO, la sua anima e cuore. I tavoli al posto dei divani ma il succo è quello: gossip, leggerezza e i triangoli del GF Vip sono tornati a dettare le carte. “Ho sempre detto che BARBARA D’URSO è riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Così Alberto Matano in un’intervista dello scorso settembre. Gli ... Leggi su bubinoblog (Di mercoledì 23 febbraio 2022)5 dopo un inizio di stagione anomalo con più informazione che spettacolo, anche per la pandemia che in autunno non ha fatto molti sconti purtroppo, è tornato il caro, vecchio talk show plasmato ad immagine e somiglianza di, la sua anima e cuore. I tavoli al posto dei divani ma il succo è quello: gossip, leggerezza e i triangoli del GF Vip sono tornati a dettare le carte. “Ho sempre detto cheè riuscita a stabilire un filo diretto con il suo pubblico, fidelizzandolo, perché aveva un suo modo di raccontare i fatti. Un conto sono i contenuti e un conto è lo stile. Lei negli anni ha sempre avuto la sua impronta, che l’ha distinta dalle altre conduttrici, non capisco perché rinunciare a questo”. Così Alberto Matano in un’intervista dello scorso settembre. Gli ...

