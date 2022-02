Petrolio: in calo a New York a 91,70 dollari (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Petrolio è in calo a New York, dove le quotazioni perdono lo 0,70% a 91,70 dollari al barile. . 23 febbraio 2022 Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilè ina New, dove le quotazioni perdono lo 0,70% a 91,70al barile. . 23 febbraio 2022

La Russia entra in Ucraina. Chi vince e chi perde In calo anche Unicredit che ha alcune attività in Russia. La discesa di SocGen, intanto, è stata ... Con i future sul petrolio Brent che hanno raggiunto il massimo da sette anni di quasi 100 dollari al ...

Borsa:Europa non teme le sanzioni alla Russia, gas in rialzo MILANO, 23 FEB - Le Borse non temono le sanzioni che saranno applicate alla Russia per la crisi con l'Ucraina. In vista dell'avvio di Wall Street, dove i future sono sono in rialzo, i principali listi ...

