Horizon Forbidden West | ecco la durata del gioco

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) Scopriamo insieme in questa news la possibileeffettiva dell’avventura di Aloy nel nuovissimoL’attesissima nuova avventura di Aloy è finalmente disponibile in tuto il mondo (e qui potete trovare la nostra recensione in merito). Per questo titolo Guerrilla Games ha deciso di fare le cose in grande, confezionando un’epica avventura open world, decisa, come il primo capitolo, a regalare ai giocatori ore ed ore di divertimento. Ma esattamente quanto tempo passeremo insieme alla Cercatrice della tribù Nora ad esplorare i resti della Terra morente?a voi quindi ladell’avventura dila possibilemedia dell’avventura di ...