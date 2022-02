ESCLUSIVA Scamacca-Frattesi, parla l’ex tecnico: “Perfetti per l’Inter e Inzaghi.... (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Gianluca Scamacca e Davide Frattesi hanno senza dubbio lasciato il segno nella vittoria del Sassuolo sull'Inter di Simone Inzaghi a San Siro. La redazione di FCInter1908.it ha intervistato Emiliano Leva, loro allenatore durante le giovanili della Lazio, sull'abbinamento dei due giocatori del club emiliano in nerazzurro. "Ha tutte le carte in regola per essere uno dei più forti centrocampisti italiani. Può giocare più ruoli a centrocampo e la flessibilità è sicuramente un fattore a suo favore: i grandi allenatori cercano e vogliono saperlo fare Giocatori di qualsiasi cosa". per continuare così, segui Dionisi: ha le idee molto chiare su quanto e dove usarli. In essi, inevitabilmente, ci sono tanti top club: non devono essere sotto pressione. pesi. Ma, sapendo loro, non accadrà". Aggiornato il 23 Febbraio 2022 da ... Leggi su goalnews (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Goal News ? Gianlucae Davidehanno senza dubbio lasciato il segno nella vittoria del Sassuolo sull'Inter di Simonea San Siro. La redazione di FCInter1908.it ha intervistato Emiliano Leva, loro allenatore durante le giovanili della Lazio, sull'abbinamento dei due giocatori del club emiliano in nerazzurro. "Ha tutte le carte in regola per essere uno dei più forti centrocampisti italiani. Può giocare più ruoli a centrocampo e la flessibilità è sicuramente un fattore a suo favore: i grandi allenatori cercano e vogliono saperlo fare Giocatori di qualsiasi cosa". per continuare così, segui Dionisi: ha le idee molto chiare su quanto e dove usarli. In essi, inevitabilmente, ci sono tanti top club: non devono essere sotto pressione. pesi. Ma, sapendo loro, non accadrà". Aggiornato il 23 Febbraio 2022 da ...

