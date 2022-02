Benevento, retrocessione in Serie B con un rosso da 30 milioni a bilancio (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Il Benevento chiude il bilancio al 30 giugno 2021 con un rosso pari a 30,4 milioni di euro, dopo aver chiuso in perdita anche l’esercizio al 30 giugno 2020 per 25,5 milioni. Il fatturato della società campana è stato pari a 44,8 milioni, anche considerando lo spostamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20 L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di mercoledì 23 febbraio 2022) Ilchiude ilal 30 giugno 2021 con unpari a 30,4di euro, dopo aver chiuso in perdita anche l’esercizio al 30 giugno 2020 per 25,5. Il fatturato della società campana è stato pari a 44,8, anche considerando lo spostamento di una parte dei ricavi della stagione 2019/20 L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Finanza #Notizie Benevento, retrocessione in Serie B con un rosso da 30 milioni a bilancio: Il Benevento chiude il… - CalcioFinanza : Benevento, retrocessione in Serie B con un rosso da 30 milioni a bilancio nel 2021 - la_stordita : @mckillbill @dedaIux I soldi della champions sono per noi ormai quello che il cuscinetto retrocessione-salvezza è per un Benevento. -