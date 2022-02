Afghanistan | fratello e sorella arrivati a Milano dopo odissea di 5 mesi | “Grazie all’Italia e a chi ha contribuito alla nostra salvezza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 23 febbraio 2022) “Chiedodi aiutarci a uscire da questo inferno, per noi non c’è futuro qui in, come giornalisti e come uomini”. L’appello al Fattoquotidiano.it di Jawad, giovane documentarista di Kabul, risale all’inizio del settembre scorso, all’indomani del ritorno al potere dei Talebani che ha spazzato via vent’anni di vano tentativo da parte dell’Occidente di ‘salvare’ l’. Ora,una vera e proprialunga cinquee mezzo lui e suaYasmin (preferiamo utilizzare nomi di fantasia in quanto i due giovani sono richiedenti protezione internazionale e a rischio vita nel loro paese, dunque è opportuno non identificarli) sono finalmentein Italia con un permesso umanitario e non attraverso i ‘corridoi’ e la ...