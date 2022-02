Radio | “Lo Zoo di 105” è il programma più ascoltato d’Italia | I dettagli

Advertising

Radio_Speaker : Pubblicati questa mattina i volumi dei dati d’ascolto della radio relativi all’intero anno e al secondo semestre 20… - Affaritaliani : Mazzoli e Marco Galli? CR7-Messi della radio: 105 domina la classifica degli ascolti - ilsilvio : RT @IlContiAndrea: I programmi più ascoltati in radio? Con oltre 1.200.000 radioascoltatori al primo posto Lo Zoo di 105 di Marco Mazzoli,… - IlContiAndrea : I programmi più ascoltati in radio? Con oltre 1.200.000 radioascoltatori al primo posto Lo Zoo di 105 di Marco Mazz… - ficulle39 : @marco_rogerio_ Streaming per la musica Le radio tradizionali solo per informazioni mirate,malati di calcio e tras… -

Ultime Notizie dalla rete : Radio Zoo

Lo Zoo di 105

Il polo radiofonico di Mediaset (105, R101, VirginMonte Carlo eSubasio) si conferma infatti primo Grupponazionale con il 19.4% di ascoltatori nel quarto d'ora medio ...Sono di105 i primi due programmi radiofonici più ascoltati d'Italia. Lo dice l'analisi dei volumi TER ...oltre 1.200.000 radioascoltatori nel quarto d'ora medio al primo posto si piazza "Lo...Radio: “Lo Zoo di 105” è il programma più ascoltato d’Italia. Due programmi di Radio 105 sui due gradini più alti del podio Sono di Radio 105 i primi due programmi radiofonici più ascoltati d’Italia."My earliest memories are my fondest, thanks to you. Hanging on tight to the handlebars of the motorbike, when you'd take Bindi and I on your morning lap of the zoo - before going to get ice cream for ...