Onorato: "Ancora manca solo la definizione del credito con Tirrenia in As, Mise apra tavolo" (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Nelle scorse settimane il Gruppo Moby ha raggiunto un importante accordo con la maggior parte dei propri creditori, in particolare con le banche e con i bondholder. Resta, purtroppo, Ancora aperta la definizione del credito con Tirrenia in As per 180 milioni di euro. Abbiamo offerto a Tirrenia in As 144 milioni di euro". E' quanto rende noto Onorato Armatori. "È, inoltre, da sottolineare che nonostante Tirrenia As sia un creditore chirografario, quindi privo di qualsiasi garanzia reale sui beni della società, la scrivente - prosegue la nota - ha offerto in garanzia ben quattro navi con ipoteca. Siamo seriamente preoccupati dall'atteggiamento del Mise e del Ministro Giorgetti: è inspiegabile ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022) Roma, 21 feb. (Adnkronos) - "Nelle scorse settimane il Gruppo Moby ha raggiunto un importante accordo con la maggior parte dei propriri, in particolare con le banche e con i bondholder. Resta, purtroppo,aperta ladelconin As per 180 milioni di euro. Abbiamo offerto ain As 144 milioni di euro". E' quanto rende notoArmatori. "È, inoltre, da sottolineare che nonostanteAs sia unre chirografario, quindi privo di qualsiasi garanzia reale sui beni della società, la scrivente - prosegue la nota - ha offerto in garanzia ben quattro navi con ipoteca. Siamo seriamente preoccupati dall'atteggiamento dele del Ministro Giorgetti: è inspiegabile ...

