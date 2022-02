Mobilità: a Milano 500 bus a emissioni zero entro il 2026 (Di martedì 22 febbraio 2022) Milano, 22 feb. (Adnkronos) - La giunta del Comune di Milano ha approvato una delibera che autorizza la presentazione dell'istanza per l'accesso ai fondi del Pnrr da destinare successivamente ad Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, per il programma di rinnovo della flotta e delle relative infrastrutture di ricarica. Lo comunica il Comune di Milano. Si tratta dei 249 milioni di euro del Piano di ripresa e resilienza destinati a Milano per acquistare, entro giugno del 2026, 350 nuovi autobus ad emissioni zero, con alimentazione elettrica o a idrogeno, adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture. Questi fondi permetteranno ad Atm di arrivare al 2026 con un totale di 510 bus elettrici. In ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 febbraio 2022), 22 feb. (Adnkronos) - La giunta del Comune diha approvato una delibera che autorizza la presentazione dell'istanza per l'accesso ai fondi del Pnrr da destinare successivamente ad Atm, l'azienda dei trasporti milanesi, per il programma di rinnovo della flotta e delle relative infrastrutture di ricarica. Lo comunica il Comune di. Si tratta dei 249 milioni di euro del Piano di ripresa e resilienza destinati aper acquistare,giugno del, 350 nuovi autobus ad, con alimentazione elettrica o a idrogeno, adibiti esclusivamente al trasporto pubblico locale e alle relative infrastrutture. Questi fondi permetteranno ad Atm di arrivare alcon un totale di 510 bus elettrici. In ...

