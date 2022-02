“Memoria… è, dialogo”, giovedì incontro con Edith Bruck (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli studenti del Liceo Scientifico Rummo (Benevento) e dell’IIS Virgilio (Benevento), incontrano, giovedì 24 febbraio 2022, alle ore 11.30, su piattaforma zoom, la testimone della Shoah e scrittrice, Edith Bruck, vincitrice del Premio Strega Giovani 2021, con il libro “Il pane perduto”. L’iniziativa “Memoria… E’, dialogo con Edith Bruck”, prevede i saluti iniziali della Presidente della Comunità Ebraica di Napoli, Lydia Schapirer e del Prof. Francesco Vespasiano, docente dell’Università del Sannio. Seguirà l’intervento dell’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca. Edith Bruck, sopravvissuta alla Shoah, ungherese di nascita ma italiana d’adozione, ama incontrare i giovani, per “passare” ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Gli studenti del Liceo Scientifico Rummo (Benevento) e dell’IIS Virgilio (Benevento), incontrano,24 febbraio 2022, alle ore 11.30, su piattaforma zoom, la testimone della Shoah e scrittrice,, vincitrice del Premio Strega Giovani 2021, con il libro “Il pane perduto”. L’iniziativa “E’,con”, prevede i saluti iniziali della Presidente della Comunità Ebraica di Napoli, Lydia Schapirer e del Prof. Francesco Vespasiano, docente dell’Università del Sannio. Seguirà l’intervento dell’Arcivescovo di Benevento, Mons. Felice Accrocca., sopravvissuta alla Shoah, ungherese di nascita ma italiana d’adozione, ama incontrare i giovani, per “passare” ...

