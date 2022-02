L’inizio prima di Ferragosto, la pausa di quasi due mesi e la chiusura a giugno: le date della Serie A 2022/2023 (Di martedì 22 febbraio 2022) La Serie A è entrata nella fase decisiva, nel frattempo la Lega pensa anche alla prossima stagione. Il campionato sarà condizionato dal Mondiale in Qatar 2022, la pausa tra novembre e gennaio sarà di quasi due mesi. Si ripartirà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, in ritardo anche l’ultima giornata, prevista il 4 giugno. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega e l’ufficialità arriverà dalla FIGC. L’ultima giornata, prima delL’inizio del Mondiale, sarà il 13 novembre. Sul rientro dopo la competizione si deciderà a torneo in corso, la finale è prevista il 18 dicembre. I club di Serie A dovranno lasciare liberi i calciatori convocati per il Qatar, una settimana prima delL’inizio del ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 22 febbraio 2022) LaA è entrata nella fase decisiva, nel frattempo la Lega pensa anche alla prossima stagione. Il campionato sarà condizionato dal Mondiale in Qatar, latra novembre e gennaio sarà didue. Si ripartirà prestissimo, nel weekend del 13-14 agosto, in ritardo anche l’ultima giornata, prevista il 4. La decisione è stata presa dal Consiglio di Lega e l’ufficialità arriverà dalla FIGC. L’ultima giornata,deldel Mondiale, sarà il 13 novembre. Sul rientro dopo la competizione si deciderà a torneo in corso, la finale è prevista il 18 dicembre. I club diA dovranno lasciare liberi i calciatori convocati per il Qatar, una settimanadeldel ...

