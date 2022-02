Justin Bieber arriva in Italia: appuntamento il 31 luglio al Lucca Summer Festival (Di martedì 22 febbraio 2022) Justin Bieber ha annunciato oggi la sua partecipazione a Lucca Summer Festival . La popstar americana, famosa in tutto il mondo con milioni di copie vendute, si esibirà domenica 31 luglio nella ... Leggi su leggo (Di martedì 22 febbraio 2022)ha annunciato oggi la sua partecipazione a. La popstar americana, famosa in tutto il mondo con milioni di copie vendute, si esibirà domenica 31nella ...

Advertising

TicketOneIT : ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Sum… - Radio105 : Fan di @justinbieber tenetevi pronti: il 24 e 25 febbraio sul sito di Radio 105 potrete acquistare i biglietti per… - team_world : ???? JUSTIN BIEBER IN CONCERTO IN ITALIA ????: si aggiunge una terza data live nel nostro Paese dell'artista canadese c… - Rhodehailsangel : RT @TicketOneIT: ??Annunciata oggi la partecipazione di @justinbieber a Lucca Summer Festival! ?? La data: ??31 luglio 2022, Lucca Summer Fes… - iammelissaBR : RT @Radio105: Fan di @justinbieber tenetevi pronti: il 24 e 25 febbraio sul sito di Radio 105 potrete acquistare i biglietti per la nuova d… -