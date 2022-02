Ilary Blasi e Francesco Totti | dal “6 unica” al matrimonio e i figli | tutto sulla loro grande storia d’amore

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono sempre più insistenti in queste ore le voci di una rottura definitiva tra, coppia -apparentemente- inossidabile e che dura da 17 anni, tra alti (moti) e bassi (pochi). È passato moltissimo tempo da quando, nel marzo del 2022, lui fece sognare l’Italia (e la donna della sua vita) con quella maglietta dedicata ad ilari, con su scritto “6”, dedicata proprio a lei e mostrata a tutta Italia dopo un gol nel derby Roma-Lazio.e il colpo di fulmine: l’amore in un gol e una magliettasi sono conosciuti nel 2022: lui si era già innamorato di lei guardandola ballare in tv, nelle vesti di letterina: lei, ovviamente, sapeva ...

Advertising

trash_italiano : Io già non riuscivo a lasciarmi andare nei rapporti. Dopo aver letto della presunta crisi tra Ilary Blasi e Frances… - Corriere : Totti e Ilary Blasi in crisi: la coppia verso la separazione dopo 17 anni - fanpage : Francesco Totti e Ilary Blasi sarebbero vicini alla separazione dopo 17 anni di matrimonio - Milo69rossonero : RT @cmdotcom: #Totti e Ilary #Blasi, dopo 20 anni la storia è vicina al capolinea - Giovisot : Angustie della giornata: - Conflitto alle porte tra #RussiaUcraina - #Coronavirus e tutto ciò che ne consegue -Sit… -

Ultime Notizie dalla rete : Ilary Blasi

sceglie il linguaggio dei segni per mettere a tacere le voci sulla presunta crisi matrimoniale. Nessuna smentita ufficiale, ma chi la conosce bene assicura che non c'è niente di vero, "...La "royal family" ? Per qualcuno Totti esono 'la nostra royal family, se fosse confermato ci rimarrebbero solo Fedez e Chiara Ferragni'. E poi, ancora: il meme sui politici che in ...Una notizia inattesa: Francesco Totti ed Ilary Blasi sono pronti al divorzio. Una delle coppie più blasonate del mondo del calcio e dello spettacolo potrebbe dunque, dopo 17 anni di matrimonio ...sembrava quasi se lo sentisse Ilary Blasi, qualche giorno fa, quello che poi sarebbe successo. Nello show di Michelle Hunziker ( con una puntata registrata circa una decina di giorni fa), Ilary Blasi ...