Il governo deve accelerare la proposta di legge per proteggere i figli dai genitori violenti (Di martedì 22 febbraio 2022) Federico Barakat oggi avrebbe 21 anni. È morto che ne aveva solamente otto: fu ucciso da da suo padre, durante un «colloquio protetto» in un centro dei servizi sociali milanesi. Era il 25 febbraio 2009. Federico aveva detto tante volte alla sua mamma, Antonella, che non voleva andare agli incontri. Anche agli assistenti sociali aveva ripetuto tante volte che suo padre era violento e che temeva avrebbe potuto fargli del male. Non era servito a nulla nemmeno il suo ultimo disperato allarme. Dopo averlo accoltellato per 37 volte, dentro quel paradossale «centro protetto», suo padre si era sparato. Dal 2009 a oggi, in Italia, sono stati 517 i bambini uccisi per mano di un genitore. L'ultimo è stato Daniele Paitoni, che la notte di capodanno - a soli 7 anni - è stato sgozzato da suo padre Davide a Morazzone, in provincia di Varese. Esattamente come quella di Federico Barakat, quella vicenda ...

