Gruppo Onorato | le condizioni del Tribunale sul concordato di Moby e Cin | entro il 31 marzo l’accordo con i commissari di Tirrenia

Advertising

fattoquotidiano : Gruppo Onorato, le condizioni del Tribunale sul concordato di Moby e Cin: entro il 31 marzo l’accordo con i commiss… - SardiniaPost : ??Il ‘silenzio’ attorno al nuovo piano di risanamento presentato per salvare Moby-Cin dal fallimento preoccupa il Gr… - AnsaSardegna : Moby-Cin: inspiegabile atteggiamento Mise su piano rilancio. Accordo entro 31/3 o fallimento, Gruppo Onorato 'preoc… - TORREDAMARE : Federmar Cisal. Richiesta di incontro urgente con i Commissari Straordinari del Gruppo Onorato - ilcorriereblog : Salvataggio Moby-Cin, Gruppo Onorato: “Preoccupati dall’indifferenza del Mise” -

Ultime Notizie dalla rete : Gruppo Onorato

Il Fatto Quotidiano

... che ha collaborato all'inchiesta del settimanale tedesco e se ne dichiara '' in un tweet. ... Francia e Germania Ovest), impegnati con Russia e Germania Est nei colloqui del'4+2', ...Lo stessoha dovuto cancellare anche il servizio da Napoli per Palermo. Difficoltosi anche i collegamenti marittimi per le isole del golfo di Napoli con la soppressione di numerose ...È questo il senso della nota diffusa ieri dalla società che fa capo alla famiglia Onorato. Nelle scorse settimane il gruppo Moby ha raggiunto «un importante accordo con la maggior parte dei propri ...Da non sottovalutare, come riporta IlMeteo.it, il rischio di mareggiate – le onde potranno raggiungere i diversi metri d’altezza – sulle coste della Calabria “Ecco i valori della massima velocità del ...