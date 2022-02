Grande Fratello VIP 6: Alex Belli lascia la casa ma Alfonso Signorini gli fa una nuova proposta (Di martedì 22 febbraio 2022) È oramai chiaro a tutti che quest’anno Canale Cinque ha deciso di scaricare nel water il reality show vero e proprio per poter costruire all’interno di Grande Fratello VIP 6 una sorta di set per una gustosa fiction con gli elementi più classici delle soap opera sudamericane: un triangolo amoroso interpretato da Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran che ogni 48 ore hanno dato nuova linfa alla trama con drammi, amoreggiamenti, tira e molla, liti e sceneggiate più o meno plateali. Il tutto sotto l’occhio di un guardone d’eccezione: il padrone di casa Alfonso Signorini. Ultimo episodio di questa storia ha visto Alex Belli rientrare nella casa del Grande Fratello VIP 6 ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 febbraio 2022) È oramai chiaro a tutti che quest’anno Canale Cinque ha deciso di scaricare nel water il reality show vero e proprio per poter costruire all’interno diVIP 6 una sorta di set per una gustosa fiction con gli elementi più classici delle soap opera sudamericane: un triangolo amoroso interpretato da, Soleil Sorge e Delia Duran che ogni 48 ore hanno datolinfa alla trama con drammi, amoreggiamenti, tira e molla, liti e sceneggiate più o meno plateali. Il tutto sotto l’occhio di un guardone d’eccezione: il padrone di. Ultimo episodio di questa storia ha vistorientrare nelladelVIP 6 ...

