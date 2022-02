Flc Cgil Sicilia, no ad obbligo alternanza scuola-lavoro (Di martedì 22 febbraio 2022) “Siamo contrati all’obbligo dell’alternanza scuola-lavoro per gli studenti nonché alle modalità con le quali viene svolto, poiché non garantisce la sicurezza e la reale formazione degli studenti. Questi non possono essere considerati come forza lavoro”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia, Adriano Rizza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 22 febbraio 2022) “Siamo contrati all’dell’per gli studenti nonché alle modalità con le quali viene svolto, poiché non garantisce la sicurezza e la reale formazione degli studenti. Questi non possono essere considerati come forza”. Lo dice il segretario della Flc, Adriano Rizza. L'articolo .

Advertising

Siciliano741 : RT @orizzontescuola: Flc Cgil Sicilia, no ad obbligo alternanza scuola-lavoro - orizzontescuola : Flc Cgil Sicilia, no ad obbligo alternanza scuola-lavoro - GiornaleLORA : Scuola: Flc Cgil Sicilia, no ad obbligo alternanza scuola-lavoro - hashtagsicilia : #Scuola: Flc Cgil Sicilia, no ad obbligo alternanza scuola-lavoro - LuciaGalli1827 : @FLC_CGIL_Lazio Meglio tardi che mai: è l'ora di restituire dignità al lavoro e quindi eliminare il greenpass! Ah,… -