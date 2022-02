“Bandito da Mediaset” È successo di nuovo: “colpa” di Maria De Filippi (Di martedì 22 febbraio 2022) Un corteggiatore ha “osato” andare contro Maria De Filippi. La questione ha fatto il giro del web. Per molti utenti la sua avventura è segnata. Il trono Over di Uomini e Donne sa come attirare l’attenzione. Maria De Filippi con la sua redazione ha fatto un lavoro egregio in questo senso. Infatti, dalla sua prima apparizione gli Over hanno saputo imporsi in maniera importante al grande pubblico. Foto MediasetNel corso del tempo, ci sono state sempre grandi discussioni e polemiche. Maria De Filippi, come sappiamo, non svolge solo il ruolo di conduttrice ma anche quello di “intermediario“. Cerca il dialogo e di far capire ai protagonisti alcune situazioni che non comprendono pienamente. Alcune volte, però, anche la De Filippi si ... Leggi su chenews (Di martedì 22 febbraio 2022) Un corteggiatore ha “osato” andare controDe. La questione ha fatto il giro del web. Per molti utenti la sua avventura è segnata. Il trono Over di Uomini e Donne sa come attirare l’attenzione.Decon la sua redazione ha fatto un lavoro egregio in questo senso. Infatti, dalla sua prima apparizione gli Over hanno saputo imporsi in maniera importante al grande pubblico. FotoNel corso del tempo, ci sono state sempre grandi discussioni e polemiche.De, come sappiamo, non svolge solo il ruolo di conduttrice ma anche quello di “intermediario“. Cerca il dialogo e di far capire ai protagonisti alcune situazioni che non comprendono pienamente. Alcune volte, però, anche la Desi ...

Advertising

Francy11412804 : RT @jakeperalta28: Giovanni verrà bandito da mediaset molto presto nessuno contraddice mdf in quel modo #uominiedonne - Alessia240504 : RT @jakeperalta28: Giovanni verrà bandito da mediaset molto presto nessuno contraddice mdf in quel modo #uominiedonne - jakeperalta28 : Giovanni verrà bandito da mediaset molto presto nessuno contraddice mdf in quel modo #uominiedonne - bandito_1899 : RT @sportmediaset: Atalanta, #Marino attacca: '#Szczesny da rosso, #DeLigt la tocca di mano ed era rigore'. #AtalantaJuve #SportMediaset h… -