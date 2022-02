Advertising

OdeonZ__ : Armani: 'È la mia Olimpia più forte, Messina lo terrei a vita e adoro Rodriguez' - SportandoIT : Giorgio Armani: La pazienza mi ha ripagato con la mia Olimpia più forte. Ettore Messina a vita - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Armani: 'È la mia Olimpia più forte, Messina lo terrei a vita e adoro Rodriguez' #basket - Gazzetta_it : Armani: 'È la mia Olimpia più forte, Messina lo terrei a vita e adoro Rodriguez' #basket - ponchdragon14 : @HikenNoFede2 Il miglior dio store dell’era Armani sicuramente Per età mia anagrafica non metto la mano sul fuoco m… -

Ultime Notizie dalla rete : Armani mia

La Gazzetta dello Sport

La quarta Coppa Italia, seconda di fila, è l'undicesimo titolo messo in bacheca da Giorgionella sua gestione di proprietario dell'Olimpia iniziata nella stagione 2008/09 dopo quattro stagioni come sponsor. Nel conto ci sono anche tre scudetti (il primo titolo risale al 2014) e 4 ...Nell'arco della manifestazione l'AXExchange ha meritato il trofeo. Le nostre prestazioni ... Ettore Messina è un allenatore che finirà nella Hall of Fame di Springfield e per i coach della...Giorgio Armani ama la moda come ama la «sua» Milano. Lo ha dimostrato tante volte e, con la pandemia, forse ancor di più. Così, dopo aver dichiarato amore imperituro alla città con manifesti ad alto t ...Le persone che lavorano nel flagship sono state reclutate attraverso l'innovativa campagna social "I need you" ...