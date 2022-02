Addio a Gary Brooker | con i Procol Harum tra i profeti del rock progressivo

Advertising

repubblica : Procol Harum, addio al cantante Gary Brooker [di Carlo Moretti] - repubblica : Addio a Gary Brooker, cantante dei Procol Harum. Aveva 76 anni - LaStampa : Addio a Gary Brooker, fondatore e voce dei Procol Harum - DoctorDeathStar : RT @SkyTG24: Addio a Gary Brooker, il musicista inglese aveva 76 anni - CdT_Online : Addio a Gary Brooker, cantante e anima dei Procol Harum -

Ultime Notizie dalla rete : Addio Gary

Alex Belli Vs Katarina "Parli ancora di me dopo divorzio e diffida?"/ Stella attacca!AL ROCKERBROOKER 'Brooker illuminava ogni stanza in cui entrava' , ha aggiunto la band nella ...Brooker , il cantante del gruppo rock Procol Harum , il cui successo del 1967 A Whiter Shade of Pale ha ipnotizzato milioni di ascoltatori con la sua malinconia psichedelica , è morto all'età di ...Londra - E' morto a 76 anni Gary Brooker, cantante, pianista e compositore londinese celebre nella veste di frontman dei Procol Harum, band pionieristica sulla trincea del rock psichedelico.Ci lascia a 76 anni Gary Brooker, cantante e pianista di una delle band simbolo degli anni 60, i Procol Harum.