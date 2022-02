Aci Napoli | ufficiali di gara per le corse automobilistiche | al via i corsi gratuiti

(Di martedì 22 febbraio 2022) Sono aperte le iscrizioni per la partecipazione al corso di formazione perdiAci, la Federazione sportiva dell’automobilismo italiano aderente al Coni e riconosciuta dalla Fia. Il corso, completamente gratuito, è articolato in tre lezioni con esame finale di abilitazione per le qualifiche di Commissario di percorso, Verificatore sportivo e Verificatore tecnico.Isi svolgeranno dal 1° al 3 marzo, dalle ore 18 alle 20, presso la sede dell’Automobile Clubin piazzale Tecchio 49. L’esame finale è previsto per sabato 5 marzo dalle ore 9 alle 13. Gli idonei saranno regolarmente iscritti nell’albo provinciale dell’Automobile Club. Le domande di ammissione devono essere presentate all’Ufficio Sportivo dell’Automobile Club(Fuorigrotta – piazzale ...

Ultime Notizie dalla rete : Aci Napoli

Il Denaro

di Ragusa, Messina, Milano, Modica, Monreale,, New York, Nice, Nocera Inf. (SA), Palermo, Parigi, Pistoia, Pizzo Cal., Ragusa, Rep. di S. Marino, Roma, Sanremo, S. Pietro in Vincoli (RA), ...Real: Vitale, Faro (32' st Romeo), Pennisi, Bozzanga, Tola,(43' st Maodda), Dav. Cavallaro (33' st Panassidi), C. Marino, Mongelli (26' st Garozzo), Zagami, L. Marino (13' st Di Blasi). A ...49/d), compilando l’apposito modulo disponibile sul sito web istituzionale (www.napoli.aci.it). Il modello di iscrizione può essere inviato pure a mezzo e-mail all’indirizzo ...Benvenuti nel nuovo numero di InViaggio. Nella puntata di oggi Andrea Giuseppe Cerra ci conduce per mano nella parabola di vita e d’arte di Giovanni Verga, in un viaggio nella Sicilia sospesa tra l’an ...