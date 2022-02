Ufficiale, nuova squadra per Maggio: ha appena firmato! (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era in cerca di squadra da quest’estate Christian Maggio. Egli, dopo aver concluso la sua stagione con la maglia del Lecce, era rimasto senza contratto e non era ancora riuscito a trovare un’altra squadra. Quella al Lecce era stata la seconda esperienza per lui dopo l’addio al Napoli, avvenuto nel 2018 dopo ben 10 anni con la maglia azzurra, dopo quella al Benevento. Christian Maggio Maggio al Vicenza: è Ufficiale Oggi, invece, è arrivata l’ufficialità del suo acquisto da parte del Vicenza. Per Maggio si tratta di un ritorno dopo ben 19 anni: egli infatti ha militato nelle fila di questo club nei primissimi anni della sua carriera, facendo il suo debutto in Serie A proprio con la maglia biancorossa. Maggio avrà una difficile missione: ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 21 febbraio 2022) Era in cerca dida quest’estate Christian. Egli, dopo aver concluso la sua stagione con la maglia del Lecce, era rimasto senza contratto e non era ancora riuscito a trovare un’altra. Quella al Lecce era stata la seconda esperienza per lui dopo l’addio al Napoli, avvenuto nel 2018 dopo ben 10 anni con la maglia azzurra, dopo quella al Benevento. Christianal Vicenza: èOggi, invece, è arrivata l’ufficialità del suo acquisto da parte del Vicenza. Persi tratta di un ritorno dopo ben 19 anni: egli infatti ha militato nelle fila di questo club nei primissimi anni della sua carriera, facendo il suo debutto in Serie A proprio con la maglia biancorossa.avrà una difficile missione: ...

