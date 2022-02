**Tennis: Atp Dubai, Djokovic vince al rientro, Musetti ko in due set** (Di lunedì 21 febbraio 2022) Dubai, 21 feb. - (Adnkronos) - Novak Djokovic vince al rientro nell'Atp Tour dopo la sua espulsione dall'Australia e la mancata partecipazione alla prima prova del Grande Slam a causa della mancata vaccinazione contro il Covid-19. Il serbo, numero 1 del mondo, supera l'italiano Lorenzo Musetti, numero 58 del ranking, al primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il 19enne toscano cede al venti volte vincitore Slam con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 14 minuti. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 21 febbraio 2022), 21 feb. - (Adnkronos) - Novakalnell'Atp Tour dopo la sua espulsione dall'Australia e la mancata partecipazione alla prima prova del Grande Slam a causa della mancata vaccinazione contro il Covid-19. Il serbo, numero 1 del mondo, supera l'italiano Lorenzo, numero 58 del ranking, al primo turno del torneo Atp 500 di(cemento, montepremi 2.794.840 dollari). Il 19enne toscano cede al venti volte vincitore Slam con il punteggio di 6-3, 6-3 in un'ora e 14 minuti.

