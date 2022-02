Sacerdote sbaglia la formula | Il Battesimo è ora invalidato? La parola all’esperto

(Di lunedì 21 febbraio 2022) È apparso su tutti i giornali un caso piuttosto insolito a riguardo delche,ndo labattesimale, avrebbe causato la nullità di molti dei battesimi effettuati. Un esperto in materia prende lae spiega per filo e per segno la questione di diritto Canonico. Sembra strano pensare che basti una semplice sfumatura L'articololaIlè ora? Laproviene da La Luce di Maria.

Mi rammarico profondamente del mio errore', ha dichiarato il. Scuse pubbliche anche del vescovo Thomas Olmsted . "Dopo un attento studio da parte dei funzionari diocesani e dopo aver ...IL PRETEPER 26 ANNI LA FORMULA DEL BATTESIMO Utilizza " Ti battezziamo " nella formula usata in ... Sempre sul sito della Diocesi sono arrivate le parole delche ammette l'errore : " ...Mondo - Assurda e incredibile vicenda quella che arriva da Phoenix, in Arizona, dove un sacerdote ha sbagliato la formula dei battesimi per circa 26 anni. Invece di pronunciare 'io ti battezzo' ha ...Usa, prete sbaglia la formula per decenni: migliaia di battesimi sono da rifare Sono migliaia i battesimi da celebrare nuovamente dopo che un sacerdote negli Usa, a Phoenix, ha sbagliato la ...