Questo «nuovo missile ipersonico russo» risale in realtà agli anni Settanta (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 12 febbraio 2022 su Telegram è stato pubblicato un post contenente l’immagine di un missile e un testo che recita: «Russia a livello missilistico è avanti anni luce ( e gli yankee lo sanno bene ). nuovo missile ipersonico russo Avangard instoppabbile cambia direzione a 18.000 km/h porta 15 ogive nucleari che si aprono a grappolo , impossibile da fermare , tempo di dire una preghiera e dal Texas e Miami non esiste più nulla». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. La fotografia oggetto della nostra verifica mostra un missile UR-100N collocato in un silo di trasporto e lancio di Mosca, in Russia. Il suo nome in codice registrato dalla Nato è Ss-19 Stiletto ed è stato sviluppato ... Leggi su facta.news (Di lunedì 21 febbraio 2022) Il 12 febbraio 2022 su Telegram è stato pubblicato un post contenente l’immagine di une un testo che recita: «Russia a livello missilistico è avantiluce ( e gli yankee lo sanno bene ).Avangard instoppabbile cambia direzione a 18.000 km/h porta 15 ogive nucleari che si aprono a grappolo , impossibile da fermare , tempo di dire una preghiera e dal Texas e Miami non esiste più nulla». Si tratta di un’immagine presentata senza il contesto necessario alla sua comprensione, che veicola una notizia falsa. La fotografia oggetto della nostra verifica mostra unUR-100N collocato in un silo di trasporto e lancio di Mosca, in Russia. Il suo nome in codice registrato dalla Nato è Ss-19 Stiletto ed è stato sviluppato ...

