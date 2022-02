Quarta dose al via per gli immunodepressi: ma la dovremo fare tutti? (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al via da marzo la Quarta dose. Per la popolazione in generale si parla dell’autunno , ma molti scienziati dicono che non sarà necessaria. Viola: «Dipende dalla circolazione del virus e da quale obiettivo ci poniamo». Sicuramente è meglio aspettare Leggi su corriere (Di lunedì 21 febbraio 2022) Al via da marzo la. Per la popolazione in generale si parla dell’autunno , ma molti scienziati dicono che non sarà necessaria. Viola: «Dipende dalla circolazione del virus e da quale obiettivo ci poniamo». Sicuramente è meglio aspettare

Agenzia_Ansa : Dopo la fine dello stato di emergenza, resteranno ancora le mascherine al chiuso e il Green pass. Si pensa alla qua… - Agenzia_Ansa : 'Per la quarta dose di vaccino anti Covid stiamo per dare le disposizioni' e 'sarà abbastanza estensiva' per le cat… - NicolaPorro : ?? Speranza che dichiara guerra a Draghi, Ricciardi che vuole la quarta dose e la Lamorgese che boicotta i referendu… - bicidiario : RT @GiovaQuez: Figliuolo: 'Quarta dose per fragili dal 1 marzo. Stiamo individuando platee con ministero e Regioni' #COVID19 - rosa_quinto : RT @errico_erika: OK A QUARTA DOSE PER IMMUNODEPRESSI. OVVERO TUTTI QUELLI CHE HAN FATTO LE PRIME TRE. -