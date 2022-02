Putin invia truppe per missione di peacekeeping in Donbass

Advertising

stebardiblink : RT @Area51cinqueuno: ??#RussiaUcraina #Putin riconosce le repubbliche di Donetsk e Luhansk e invia truppe per una missione di 'peacekeeping… - RoBertoncello77 : RT @MinistroEconom1: La UE mostra i muscoli e per terrorizzare Putin gli invia le foto dell'Italia e della Grecia prima e dopo la cura. - davidemonteleo : Putin ordina invia truppe nel Dombass con funzione di peacekeeping: - MariaFr65012930 : RT @MinistroEconom1: La UE mostra i muscoli e per terrorizzare Putin gli invia le foto dell'Italia e della Grecia prima e dopo la cura. - CdT_Online : Putin invia truppe nel Donbass «per garantire la pace» -

Ultime Notizie dalla rete : Putin invia

il Giornale

In diretta mondiale il presidente russo ha subito alzato il tiro, dopo l'annuncio notturno dell'Eliseo di un possibile vertice trae Biden che sembrava far presagire una fase distensiva. 'Mosca ...ha ascoltato per un'ora e mezza gli alti funzionari russi che si alternavano per sostenere la causa del riconoscimento durante l'incontro al Cremlino, trasmesso in diretta dalla tv di Stato. La ...(Teleborsa) - Come anticipato oggi nei colloqui avuti con il presidente francese Emmanuel Macron e il cancelliere tedesco Olaf Scholz, il presidente russo Vladimir Putin ha siglato, in diretta tv nel.Leggi su Sky TG24 l'articolo DIRETTA. Crisi Russia-Ucraina, Putin riconosce i separatisti filo-russi del Donbass ...