PNRR, fondo per la progettazione territoriale. Un milione a testa per Messina e Reggio (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm ) che ripartisce il fondo per la progettazione territoriale. Si tratta di 161.515.175 euro utili a... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 21 febbraio 2022) E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm ) che ripartisce ilper la. Si tratta di 161.515.175 euro utili a...

Advertising

Luisella49 : In arrivo il bando per i contratti di filiera e distretto del Fondo complementare al PNRR - MassMing : @GiorgioCMascion @dottorbarbieri Se non è 'di fondo' questa questione non so quale lo sia. Cioè, so qual è per loro… - MartinoGerry : RT @AdmiralReloade1: Fate mente locale sul PNRR! I soldi a strozzo,che assoggetteranno al MES per ottenerli,li ha presi solo l'Italia di Dr… - CittadinidiTwtt : RT @CentroStudi_EL: Mps, Sinloc e Fises insieme per supportare gli #EntiLocali nella progettazione di Interventi del #PNRR . Sulla nascita… - CentroStudi_EL : Mps, Sinloc e Fises insieme per supportare gli #EntiLocali nella progettazione di Interventi del #PNRR . Sulla nas… -