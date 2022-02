Michelle Hunziker e la riflessione da lacrime: “Ho deciso…” (Di lunedì 21 febbraio 2022) Michelle Hunziker condivide sui suoi canali social una importante riflessione sulla vita. Ecco cosa ha detto la conduttrice televisiva svizzera. Michelle Hunziker è una conduttrice televisiva e modella svizzera che ha conquistato gli italiani con la sua simpatia e la sua bellezza. Da anni è al timone di Striscia la notizia per alcuni mesi, ma non solo. Ha condotto Paperissima sprint, All together now, Zelig, Scherzi a parte e molti altri. Ora finalmente ha coronato il suo sogno di condurre un programma tutto suo in prima serata che si chiama Michelle Impossible. Primo piano di Michelle Hunziker – Immagine presa dal profilo Instagram della conduttrice televisivaPer quel che riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga storia ... Leggi su topicnews (Di lunedì 21 febbraio 2022)condivide sui suoi canali social una importantesulla vita. Ecco cosa ha detto la conduttrice televisiva svizzera.è una conduttrice televisiva e modella svizzera che ha conquistato gli italiani con la sua simpatia e la sua bellezza. Da anni è al timone di Striscia la notizia per alcuni mesi, ma non solo. Ha condotto Paperissima sprint, All together now, Zelig, Scherzi a parte e molti altri. Ora finalmente ha coronato il suo sogno di condurre un programma tutto suo in prima serata che si chiamaImpossible. Primo piano di– Immagine presa dal profilo Instagram della conduttrice televisivaPer quel che riguarda la sua vita privata, ha avuto una lunga storia ...

Advertising

noemiofficial : Pronti per Michelle Impossible! ???? @m_hunziker @QuiMediaset_it #MichelleImpossible - MediasetPlay : “Si rivedono, si innamorano, si amano” ?? E a raccontare la storia di Michelle non poteva non esserci… Maria De Fil… - MediasetPlay : “È tutta felicità che ti sei negata in questi anni” ???? Frappe per Michelle… da Michela Giraud! #MichelleImpossible… - himeralive : Come avrà reagito Tomaso Trussardi al bacio in diretta su Canale 5 nel corso del nuovo programma Michelle Impossibl… - BrownReak : RT @cecialforno: eros ramazzotti scrive una canzone per michelle hunziker e voi ragazzi 2.0 non siete neanche capaci di aprire una portiera… -