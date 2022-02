Inter: ha deciso di andare via, firma con il Liverpool (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il centrocampista croato dell'Inter Marcelo Brozovic è pronto a vestire la maglia del Liverpool. Questa la sensazione che si prova leggendo il report di "Tuttomercatoweb" in relazione a un possibile scambio tra i due club che vedrebbe l'ex Dinamo Zagabria passare al Merseyside in cambio di circa 50 milioni di euro.? Inter e Liverpool si sono affrontate in Champions League e il giocatore è rimasto affascinato da ciò che Klopp aveva costruito. Per questo il forte Interesse nei suoi confronti da parte dei club inglesi potrebbe ora finire con il consenso del giocatore. Il Liverpool sta valutando l'acquisto di Brozovic a parametro zero. Il centrocampista croato è in scadenza a giugno e, nonostante mesi di discussioni sulla sua permanenza al Milan, non è stato trovato un accordo ... Leggi su goalnews (Di lunedì 21 febbraio 2022) Goal News Il centrocampista croato dell'Marcelo Brozovic è pronto a vestire la maglia del. Questa la sensazione che si prova leggendo il report di "Tuttomercatoweb" in relazione a un possibile scambio tra i due club che vedrebbe l'ex Dinamo Zagabria passare al Merseyside in cambio di circa 50 milioni di euro.?si sono affrontate in Champions League e il giocatore è rimasto affascinato da ciò che Klopp aveva costruito. Per questo il forteesse nei suoi confronti da parte dei club inglesi potrebbe ora finire con il consenso del giocatore. Ilsta valutando l'acquisto di Brozovic a parametro zero. Il centrocampista croato è in scadenza a giugno e, nonostante mesi di discussioni sulla sua permanenza al Milan, non è stato trovato un accordo ...

EmmanueleRicci2 : L’Inter ha #dominatoper70minuti poi Raspadori e Scamacca hanno deciso che ormai non c’era più niente da fare……..per… - luigi_lb7 : @capuanogio La casa madre di Torino, non potendo più raggiungere Inter Milan e Napoli, ha deciso di sacrificare la succursale di Bergamo... - GianLeopold : @NumerINTERi Ho letto anch'io robe senza senso nei tuoi confronti perché per 'loro' porti sfiga per usare un eufemi… - mario_1926_ : @MattBest__ @WalterWhiteNH Anche l’Inter aveva deciso di non giocare il primo. Secondo te c’è un pulsante per deci… - obamarti10_ : Ma perché l’Inter deve condizionare il mio umore? Ma quando è stato deciso? Quando ho accettato? -

Ultime Notizie dalla rete : Inter deciso Calciomercato, Dybala k.o. e 'giallo' rinnovo - La Juventus ha già deciso Dybala - Juventus, calciomercato: il nuovo infortunio muscolare subito dalla Joya fa riflettere i vertici dirigenziali bianconeri. Vigilia di Champions per la Juventus, che contro il Villarreal si ...

Top squadre di calcio social. Juve in vetta con l'effetto Vlahovic La Juve si è rilanciata in un contesto in cui l'Inter " comunque in vetta con vantaggio ampio nella ... Ed il Milan, nonostante l'infortunio di Simon Kjaer, alla fine ha deciso di spostare a giugno ...

Inter: ha deciso di andare via, firma con il Liverpool Stop and Goal Dybala non ha intenzione di tradire la Juve per l'Inter Nonostante diversi media continuano a sostenere l'interesse dell'Inter per Paulo Dybala e la contestuale possibilità di un passaggio in nerazzurro, al calciatore al momento non sarebbe entrata in ...

Inter-Sassuolo, sui social parte Inzaghi Out: “Rivogliamo Conte” Alcuni tifosi dell’Inter, su Twitter, hanno deciso di sfogarsi dopo la sconfitta dei nerazzurri in casa contro il Sassuolo: tutti gli aggiornamenti sulla Beneamata L’Inter non sta attraversando un ...

