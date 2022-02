Il ritorno di Djokovic a Dubai | un po' dottor Jekyll un po' mister Hyde

(Di lunedì 21 febbraio 2022) AGI - Il solito noto. Cosa comunica ildisu un campo da tennis, a, dopo le polemiche australiane? Che Nole, per l'appunto, ha ricominciato da dove aveva lasciato. Il che potrebbe anche sembrare una non-notizia ma non è esattamente così. Perché ilo-continua. Dove pero non s'intende certo se abbia intenzione di vaccinarsi oppure no: anche su questo ha lasciato le porte aperte ad ogni soluzione. Il veroo è cosa davvero Nole covi nella sua anima. Il match vinto 6/3 – 6/3 contro Musetti ha detto che tennisticamente Nole è giusto un pochino arrugginito sul piano agonistico; il che, nel suo caso, vuol semplicemente dire che dopo uno scambio prolungato è possibile che commetta qualche errore più del solito nel tentativo ...

Iltra gli applausi del pubblico di Dubai , un pizzico di ruggine e una vittoria che arriva come da pronostico. Novakha battuto con un doppio 6 - 3 Lorenzo Musetti , pur non giocando un ...Ottanta giorni lontano dal circuito. Ottanta giorni in cui ha vissuto anche l'onta dell'espulsione dall'Australia e quindi dal primo Slam della stagione. Ora Novakè tornato, più affamato che mai, con l'obiettivo di salvare il numero 1 al mondo, mai così tanto in pericolo. Dopo 361 settimane in cima alla vetta del tennis, Nole rischia di perdere la ...E' finito sul 6-3 6-3 il match d'esordio e di ritorno, possiamo dirlo, di Novak Djokovic. Il n.1 del mondo, molto atteso dopo quanto accaduto in Australia con la cancellazione del suo visto, ha esordi ...In campo contro Musetti, tra colpi impeccabili e crisi di nervi, il serbo è tornato a giocare dopo le polemiche sul vaccino e l'esclusione dagli Australian Open ...