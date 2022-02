“Haaland? Sarebbe un onore giocare con lui” | le parole di stima del giocatore

(Di martedì 22 febbraio 2022) Non mancano gli attestati diquando si parla di Erling Braut. Il fenomeno del Borussia Dortmund, al centro delle infinite voci di mercato, potrebbe approdare, già nella sessione di mercato estivo, in un top club europeo. Tra i vari club accostati, il Barcellona, squadra in crescita grazie alla cura Xavi, farebbe follie per accaparrarsi il giovane talento.Barcellona AubameyangEd è proprio uno dei nuovi arrivati della scuderia blaugrana, Pierre-Emerick Aubameyang, ad esprimere la propria opinione su un possibile approdo del norvegese in Catalogna: “Sono sempre preparato ad affrontare una sana competizione interna,unper mecon lui al Barcellona.è un campione, segna tantissimi gol, ha un grande fisico ed è molto ...

Il tecnico olandese spera solo di non trovarsi davanti un certo Erling, costretto in ... la specialità del 21enne attaccante, ma anche fermare le frequenti incursioni avversarie non...Per un anno, il 2004, Adriano è stato Mbappé, o, o qualsiasi giocatore che tra i confini ... Adriano avrebbe dichiarato alla televisione spagnola che giocare nel Real Madridstato un ...L’ex Arsenal ha parlato poi in questo modo del possibile arrivo al Barca di Erling Haaland: “Sono sempre preparato ad affrontare una sana competizione interna, sarebbe un onore per me giocare con lui ...Haaland è un campione, segna tantissimi gol, ha un grande fisico ed è molto veloce. È incredibile. Per l’età che ha, è già uno dei migliori al mondo, nel caso venisse porterebbe tanti benefici al club ...